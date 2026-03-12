InvestCloud licenzia tutti i dipendenti della sede italiana | saranno sostituiti dall'IA

InvestCloud, società americana specializzata in soluzioni digitali, ha annunciato il licenziamento di 37 dipendenti della sede italiana. La stessa azienda ha comunicato che i lavoratori saranno sostituiti con sistemi di intelligenza artificiale, senza indicare ulteriori dettagli sui tempi o le modalità di questa transizione. La decisione coinvolge l'intero personale della sede locale.

La società americana annuncia il licenziamento di 37 dipendenti per sostituirli con sistemi di intelligenza artificiale. Sindacati in allarme per il possibile impatto del modello sul mondo del lavoro. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: InvestCloud licenzia tutti i dipendenti in Italia, saranno sostituiti dall’IA Intelligenza artificiale al posto dei dipendenti: InvestCloud chiude la sede di Marghera e licenzia 37 lavoratoriLa trasformazione tecnologica guidata dall’intelligenza artificiale colpisce anche il mondo del lavoro. Tutto quello che riguarda InvestCloud licenzia Temi più discussi: InvestCloud di Marghera licenzia tutti i 37 dipendenti, sostituiti dall’Ai; InvestCloud licenzia tutti i 37 dipendenti a Marghera (Venezia): sostituiti dall'Ai; Venezia, azienda licenzia tutti i suoi dipendenti: 'Sostituiti da IA'; Azienda Usa licenzia tutti i dipendenti a Marghera, sostituiti dall'intelligenza artificiale. InvestCloud di Marghera licenzia tutti i 37 dipendenti, sostituiti dall’Ai«Il caso della InvestCloud Italy (Ex Finantix) di Marghera dimostra in modo pratico come la Transizione tecnologica impatti pesantemente nel lavoro e oggi sempre più anche nel settore metalmeccanico ... msn.com L’azienda di Marghera che licenzia tutti i 37 dipendenti, sostituiti dall’Ai: «Business non più compatibile con i nuovi obiettivi»L’unica sede italiana di InvestCloud, società californiana di tecnologia in ambito finanziario, chiuderà per il licenziamento di tutto l’organico: 37 dipendenti sostituiti dall’intelligenza artificial ... msn.com Un’intera azienda svuotata. I suoi 37 dipendenti tutti licenziati, dalla mattina alla sera, e sostituiti dall’intelligenza artificiale. È l’incubo del futuro che irrompe nel presente. Lo fa a Marghera, nel distaccamento locale della InvestCloud, società specializzata nel tr - facebook.com facebook I 37 licenziati di Investcloud sostituiti dall'Ai, l'ira dei sindacati: «Sono tutti giovani laureati, non è il prodotto obsoleto ma le professionalità» x.com