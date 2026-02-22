Nasce una fondazione intitolata a Domenico un comitato per la raccolta fondi

Domenico ha ispirato la creazione di un nuovo comitato per la raccolta fondi, voluto dalla madre Patrizia Mercolini e dall’avvocato Francesco Petruzzi. La coppia si recherà domani da un notaio napoletano per ufficializzare l’associazione, che mira a sostenere iniziative a favore dei bambini in difficoltà. La decisione deriva dalla volontà di mantenere vivo il ricordo di Domenico attraverso progetti concreti. La costituzione rappresenta un passo importante per il futuro della fondazione.

Domani la mamma di Domenico, Patrizia Mercolini, e il suo avvocato Francesco Petruzzi si recheranno, come annunciato ieri, da un notaio napoletano per costituire il comitato di raccolta fondi, primo passo per la nascita della fondazione intitolata al bambino. Lo conferma Petruzzi: "Saremo alle 12 dal notaio in via dei Mille a Napoli. La legge prevede che una fondazione possa nascere dopo aver raccolto almeno un capitale di 30mila euro e domani cominceremo questo percorso". Scopo della fondazione, come anticipato ieri da Patrizia, sarà l'aiuto ai bambini in difficoltà mediche e alle vittime di malasanità.

