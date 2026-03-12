Intimidazione a imprenditore di Misilmeri Confartigianato Palermo | Non si è piegato a logiche di ricatto

Confartigianato Palermo ha annunciato di aver espresso solidarietà e vicinanza a un imprenditore edile di Misilmeri, vittima di un grave atto intimidatorio. L’episodio è avvenuto nel comune palermitano e ha coinvolto direttamente l’imprenditore, che non si è lasciato intimidire e ha resistito alle pressioni. La notizia è stata resa nota dalla stessa associazione.

Confartigianato Palermo esprime piena solidarietà e vicinanza all’imprenditore edile Giusto Giordano, vittima di un grave atto intimidatorio avvenuto a Misilmeri, nel Palermitano. Ignoti hanno preso di mira alcuni mezzi dell’azienda dell’imprenditore, danneggiando gli autocarri con una sassaiola e provocando la rottura dei vetri e danni alla carrozzeria. Si tratta dell’ennesimo episodio intimidatorio ai danni dell’imprenditore, che negli ultimi mesi aveva già denunciato altri tentativi di pressione e richieste estorsive. “A Giusto Giordano, nostro iscritto, va la nostra piena e convinta solidarietà - affermano i vertici di Confartigianato Palermo - per il coraggio dimostrato nel denunciare e nel non piegarsi a logiche di intimidazione e ricatto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

