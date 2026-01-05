Incidente sulla Palermo-Agrigento auto si ribalta a Misilmeri | due ragazze ferite

Da palermotoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, lungo la strada Palermo-Agrigento a Misilmeri, un incidente ha coinvolto un’auto che si è ribaltata, causando il ferimento di due giovani di 18 e 19 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per gestire la situazione e garantire le cure necessarie alle ferite. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Sbandano con un’auto e si ribaltano. È di due ferite il bilancio di un incidente avvenuto la scorsa notte lungo lo scorrimento veloce Palermo-Agrigento, all’altezza di Misilmeri, dove sanitari del 118, vigili del fuoco e carabinieri hanno soccorso due ragazze di 18 e 19 anni.Secondo una prima. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

incidente sulla palermo agrigento auto si ribalta a misilmeri due ragazze ferite

© Palermotoday.it - Incidente sulla Palermo-Agrigento, auto si ribalta a Misilmeri: due ragazze ferite

Leggi anche: Incidente stradale, Jeep si ribalta: ferite due ragazze

Leggi anche: Lecco, incidente in galleria sulla Statale 36: un'auto si ribalta, due donne ferite

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Incidente sulla statale fra Agrigento e Raffadali, scontro tra due auto: un ferito in codice rosso; Agrigento, incidente in via Cavaleri Magazzeni: giovane ferito; Incidente fra due auto e una minicar in via Messina Marine, sei feriti: uno è grave; A19 Catania - Palermo, grave incidente nei pressi di Gerbini: tre auto coinvolte, una si ribalta. Soccorsi sul posto.

Auto si ribalta sulla Palermo-Agrigento: ferita una diciottenne - Una giovane alla guida di una Fiat Panda, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ... livesicilia.it

incidente palermo agrigento autoIncidente all’alba ad Agrigento, 34enne in ospedale e forti disagi al traffico - Ambulanza di notte (Imagoeconomica)Ambulanza di notte (Imagoeconomica) Sono dei momenti di apprensione ad Agrigento. itacanotizie.it

incidente palermo agrigento autoAgrigento, scontro frontale sulla strada che collega Raffadali: due feriti, uno in codice rosso - Scontro frontale tra due auto lungo la strada che collega Agrigento con Raffadali in contrada Buagimi. msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.