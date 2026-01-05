Incidente sulla Palermo-Agrigento auto si ribalta a Misilmeri | due ragazze ferite

Nella notte, lungo la strada Palermo-Agrigento a Misilmeri, un incidente ha coinvolto un’auto che si è ribaltata, causando il ferimento di due giovani di 18 e 19 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per gestire la situazione e garantire le cure necessarie alle ferite. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Sbandano con un'auto e si ribaltano. È di due ferite il bilancio di un incidente avvenuto la scorsa notte lungo lo scorrimento veloce Palermo-Agrigento, all'altezza di Misilmeri, dove sanitari del 118, vigili del fuoco e carabinieri hanno soccorso due ragazze di 18 e 19 anni.Secondo una prima.

