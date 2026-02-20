lo spyware pegasus e il ricatto silenzioso che ha piegato madrid a rabat

Nel 2021, il caso di Brah, un anziano africano curato in Spagna durante la pandemia, ha fatto emergere il coinvolgimento dello spyware Pegasus. Le autorità spagnole sospettano che il software di sorveglianza sia stato usato per monitorare le comunicazioni di Brah, legando il suo ricovero a tensioni tra Madrid e Rabat. Le intercettazioni, rivelate recentemente, mostrano come il ricatto digitale abbia influenzato le relazioni diplomatiche tra i due paesi. Questo episodio solleva domande sulla privacy e sull’uso degli strumenti tecnologici nelle crisi internazionali.

Nel 2021, con il mondo tenuto ancora sotto schiaffo dalla pandemia, la Spagna accolse e curò un anziano signore africano malato di Covid–19, Brahim Ghali, di nazionalità anche spagnola (riconosciutagli nel 2004 in quanto nato nel vecchio Sahara spagnolo). Sebbene ricoverato sotto falso nome, la notizia si venne a sapere e scatenò l'ira del re del Marocco. Ghali, infatti, è il leader del Fronte Polisario, ossia gli indipendentisti sahrawi che non riconoscono la sovranità di Rabat sulla loro terra. In un paio di giorni, fra il 17 e il 18 maggio di quell'anno, il re marocchino Mohammed VI mostrò la fragilità della frontiera meridionale d'Europa lasciando passare circa 12 mila migranti, molti dei quali minorenni, che a piedi o a nuoto raggiunsero facilmente le città di Ceuta e Melilla.

