Un furto di circa 30 milioni di euro ha coinvolto la cosiddetta 'Banda del buco' in Germania, lasciando molte persone senza accesso ai propri fondi. I malviventi hanno fatto irruzione in una banca, portando via gran parte del denaro presente. La vicenda ha generato preoccupazione tra i clienti, che si sono ritrovati davanti all’ingresso dell’istituto senza poter recuperare i propri risparmi.

Si parla di furto colossale e, contando che i ladri hanno svaligiato praticamente tutto quello che potevano prendere da 3.300 cassette di sicurezza, affittate a 2.700 clienti, la definizione non è azzardata. È accaduto alla Sparkasse di Gelsenkirchen durante le vacanze di Natale. I malviventi hanno praticato un enorme foro nella parete di un ufficio, raggiungendo il caveau. Dall’apertura della banca lunedì, centinaia di clienti si sono accalcati davanti alla filiale, preoccupati per i propri risparmi e gioielli. La polizia ha dovuto calmare la folla e impedire eventuali incidenti. La banca ha poi invitato i clienti a usare l’accesso online per ottenere informazioni, mentre il personale si coordina con la compagnia assicurativa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - ‘Banda del buco’ ruba 30 milioni di euro da una banca in Germania: clienti disperati davanti all’ingresso

Leggi anche: Banda del buco nel Napoletano: scoperto un tunnel sotto una banca

Leggi anche: Colpo al Max Cina di San Giovanni Teatino: banda del buco ruba il contante e sparisce

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Parla la pregiudicata. Sono provvedimenti che sono costati al popolo italiano 5 finanziarie 260 miliardi e ancora pensano di aver fatto la storia…… la banda del buco più profondo del bilancio pubblico. Il movimento 5 stalle é già tanto se sa gestire il proprio co - facebook.com facebook