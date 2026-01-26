Garante Privacy il tribunale annulla la multa record da 150mila euro a Report per il caso Sangiuliano

Il Tribunale di Roma ha annullato la multa da 150mila euro emessa dal Garante Privacy a Report, relativa alla diffusione di una conversazione tra l'ex ministro Sangiuliano e sua moglie. La decisione evidenzia l'importanza delle valutazioni legali sull’uso delle informazioni private in ambito giornalistico, garantendo un equilibrio tra tutela della privacy e libertà di informazione.

Il Tribunale di Roma ha annullato la multa con cui il Garante della Privacy aveva colpito Report: la Rai non dovrà pagare per aver mandato in onda una conversazione tra l'ex ministro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini, durante il caso Boccia. Il motivo è che l'audio aveva una rilevanza per l'interesse pubblico. E, per di più, il Garante aveva sforato le scadenze previste per legge per le sanzioni.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

