Garante Privacy il tribunale annulla la multa record da 150mila euro a Report per il caso Sangiuliano

Il Tribunale di Roma ha annullato la multa con cui il Garante della Privacy aveva colpito Report: la Rai non dovrà pagare per aver mandato in onda una conversazione tra l'ex ministro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini, durante il caso Boccia. Il motivo è che l'audio aveva una rilevanza per l'interesse pubblico. E, per di più, il Garante aveva sforato le scadenze previste per legge per le sanzioni.🔗 Leggi su Fanpage.it

