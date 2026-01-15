Intesa Sanpaolo sostiene la crescita di Biofarma Group negli Stati Uniti
Intesa Sanpaolo supporta la crescita di Biofarma Group negli Stati Uniti. In particolare, l’istituto contribuisce allo sviluppo di Uspl Nutritionals Llc, azienda americana del Gruppo Biofarma specializzata in integratori alimentari, dispositivi medici, cosmetici e prodotti probiotici, operando esclusivamente come fornitore conto terzi. Questo intervento rafforza la presenza internazionale di Biofarma e favorisce l’espansione delle sue attività sul mercato statunitense.
Intesa Sanpaolo sostiene lo sviluppo internazionale di Uspl Nutritionals Llc, azienda americana del Gruppo Biofarma specializzata nello sviluppo, produzione e confezionamento di integratori alimentari, dispositivi medici, cosmetici e prodotti a base di probiotici che opera esclusivamente conto terzi. L’operazione prevede un programma di factoring fino a 20 milioni di euro, finalizzato alla gestione del flusso di cassa ed all’ottimizzazione del capitale circolante sul mercato americano. La banca conferma il supporto alle eccellenze dei nostri territori. L’operazione è stata perfezionata dalla direzione regionale Veneto Est Friuli Venezia-Giulia di Intesa Sanpaolo, nell’ambito della divisione Banca dei territori guidata da Stefano Barrese, e rientra nella strategia del Gruppo bancario volta a sostenere le eccellenze dei nostri territori. 🔗 Leggi su Lettera43.it
