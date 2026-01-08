Intesa Sanpaolo e Gruppo Grimaldi finanziamento green per tre navi di nuova generazione
Intesa Sanpaolo, attraverso la divisione IMI Corporate & Investment Banking, ha finalizzato un finanziamento di 162,3 milioni di euro a favore di Grimaldi Euromed, parte del Gruppo Grimaldi. L’operazione riguarda l’acquisto di tre navi di nuova generazione, con un focus sull’investimento in soluzioni sostenibili e a basso impatto ambientale, contribuendo alla crescita del settore marittimo in modo responsabile.
Intesa Sanpaolo, tramite la divisione IMI Corporate & Investment banking guidata da Mauro Micillo, ha concluso un finanziamento da 162,3 milioni di euro destinato a Grimaldi Euromed, società del Gruppo Grimaldi. L’operazione è finalizzata all’acquisizione di tre navi Pure car & truck carrier (Pctc) di nuova generazione denominate Grande Egitto, Grande Pacifico e Grande Oceania, con consegna prevista nel corso del 2026. Le navi si distinguono per design unico e tecnologie avanzate. Si tratta di imbarcazioni ad alta tecnologia ed efficienza energetica facenti parte delle 17 nuove navi Pctc ordinate dal Gruppo Grimaldi tra il 2022 e il 2023, per un investimento complessivo di oltre 1,6 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Lettera43.it
