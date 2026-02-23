Internazionalizzazione ed export accessibile | gli obiettivi di Sace

Sace segnala che l’incremento delle esportazioni italiane nel 2025 deriva dall’espansione verso mercati extra europei. Le vendite all’estero crescono del 3,3%, raggiungendo circa 643 miliardi di euro, grazie a nuove strategie di internazionalizzazione e facilitazioni per le aziende. La domanda estera si rafforza e spinge le imprese italiane a puntare su mercati più lontani. La tendenza si mantiene stabile anche grazie a iniziative di supporto specifiche per le esportazioni.

EXPORT in crescita nel 2025, trainato dai mercati extra europeo. Le esportazioni italiane mostrano una buona resilienza, con un incremento stimato intorno al 3,3% e un valore complessivo che raggiunge circa 643 miliardi di euro. Un risultato ottenuto in un contesto internazionale complesso, segnato da tensioni geopolitiche e nuove barriere commerciali. L'export continua, così a rappresentare una leva strategica per la competitività del Paese e un fattore di stabilità per il sistema produttivo, sempre più chiamato a diversificare i mercati di sbocco. È in questo scenario che si inserisce l'azione di SACE, l'Export Credit Agency italiana interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, che, da cinquant'anni, accompagna le imprese nei percorsi di internazionalizzazione attraverso strumenti assicurativi e finanziari, soluzioni di gestione del rischio e attività di supporto sui mercati esteri.

Roadshow di Confapi, Sace e Simest a supporto dell'internazionalizzazione delle Pmi industrialiQuesta mattina Confapi ha aperto un roadshow in tutta Italia insieme a SACE e SIMEST.

A Roma l'evento conclusivo di Sace ‘Energie per il futuro dell'export'A Roma si è tenuto l'evento finale di ‘Energie per il futuro dell'export’, il roadshow di Sace dedicato al sostegno delle imprese italiane nell'internazionalizzazione.

Evento "USA tra dazi e crescita: leve concrete per l’internazionalizzazione delle imprese" in collaborazione con SIMEST e RetImpresa 5 marzo 2026 14:30 – 17:30 Sede di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico – Pescara, Via Raiale 110 bis Registra x.com