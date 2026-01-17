Mlacic Inter problema nella trattativa? C’è un cambiamento che può far saltare tutto

Mlacic Inter: aggiornamenti sulla trattativa in corso. Secondo Fabrizio Romano, la trattativa tra il calciatore e l’Inter sta proseguendo da diversi giorni, ma potrebbe essere soggetta a cambiamenti imprevisti. È importante monitorare gli sviluppi per comprendere eventuali novità che potrebbero influenzare l’accordo. Restiamo aggiornati sulle evoluzioni di questa trattativa, che si presenta ancora aperta e suscettibile di sviluppi futuri.

Inter News 24 Mlacic Inter l’aggiornamento di Fabrizio Romano sulla trattativa che sta andando avanti ormai da diversi giorni. Fabrizio Romano sul suo canale YouTube fa il punto della situazione sul calciomercato dell’Inter. Concentrandosi in primis sull’affare Mlacic: LE PAROLE – «Il discorso Mlacic, che è stato dato per chiuso più volte, ancora fatto e definito non è. La novità è che la situazione si sta facendo sempre più tesa tra Inter e Mlacic. Nel mezzo di questa trattativa c’è la novità che Mlacic e il padre hanno deciso di firmare con un nuovo procuratore, che sarà Fali Ramadani. Questa scelta, fatta nel mezzo dell’affare, quando l’Inter credeva di essere arrivata al traguardo, è una novità assoluta che rallenta ulteriormente i tempi. 🔗 Leggi su Internews24.com

