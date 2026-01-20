Valentino tutti i nomi in lizza per l' eredità | i nipoti il pr brasiliano e l' ex compagno Giammetti

Dopo la scomparsa di Valentino, sono emerse le diverse questioni legate all’eredità. I nipoti, il partner brasiliano e l’ex compagno Giammetti sono tra le figure coinvolte nelle trattative e nelle decisioni, evidenziando le dinamiche familiari e personali che si sviluppano in seguito a una perdita così significativa. La vicenda riflette l’importanza di chiarire diritti e relazioni in momenti di grande cambiamento.

Valentino se ne è andato in silenzio, con eleganza. La sua morte, però, ha scatenato un’ondata di commozione che si è sollevata dalle istituzioni fino ai compagni di vita e di affari. Nel 1968 era stato proclamato “re della moda italiana” e in poco tempo aveva bruciato ogni tappa e battezzato.🔗 Leggi su Today.it

Giancarlo Giammetti, chi è il compagno e socio di ValentinoGiancarlo Giammetti è un imprenditore italiano di 83 anni, noto per essere stato il compagno e socio di Valentino Garavani.

Valentino, l’ex compagno Giammetti: “Il ricordo più bello? Quando ci siamo conosciuti”Valentino Giammetti ricorda con affetto i momenti più significativi della sua vita con Valentino.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Addio a Valentino Garavani: chi controlla oggi la maison che porta il suo nome? Da Marzotto al Qatar, tutti i passaggi; Addio a Valentino, la storia dell’ultimo imperatore della moda. FOTO; Basta il nome: Valentino. L'imperatore dell'eleganza che sapeva farsi notare; Addio a Valentino Garavani, l’imperatore della moda.

Quando Valentino fece un cameo ne Il Diavolo veste Prada Non tutti se lo ricorderanno ma il celeberrimo stilista, scomparso nella giornata di ieri all'età di 93 anni, ha avuto un piccolissimo ruolo nel film. - facebook.com facebook

Addio al grande stilista Valentino Garavani, per tutti grande stilista Valentino Garavani, per tutti Valentino, icona della moda italiana. Con la sua creatività, il suo stile, la classe e maestria ha fatto conoscere l’Italia nel mondo. #Valentino #ValentinoGaravani x.com