Valentino tutti i nomi in lizza per l' eredità | i nipoti il pr brasiliano e l' ex compagno Giammetti

Dopo la scomparsa di Valentino, sono emerse le diverse questioni legate all’eredità. I nipoti, il partner brasiliano e l’ex compagno Giammetti sono tra le figure coinvolte nelle trattative e nelle decisioni, evidenziando le dinamiche familiari e personali che si sviluppano in seguito a una perdita così significativa. La vicenda riflette l’importanza di chiarire diritti e relazioni in momenti di grande cambiamento.

Valentino se ne è andato in silenzio, con eleganza. La sua morte, però, ha scatenato un’ondata di commozione che si è sollevata dalle istituzioni fino ai compagni di vita e di affari. Nel 1968 era stato proclamato “re della moda italiana” e in poco tempo aveva bruciato ogni tappa e battezzato.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Giancarlo Giammetti, chi è il compagno e socio di ValentinoGiancarlo Giammetti è un imprenditore italiano di 83 anni, noto per essere stato il compagno e socio di Valentino Garavani.

Valentino, l’ex compagno Giammetti: “Il ricordo più bello? Quando ci siamo conosciuti”Valentino Giammetti ricorda con affetto i momenti più significativi della sua vita con Valentino.

