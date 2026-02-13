Juve allarme Thuram | il centrocampista è in dubbio per la sfida di San Siro

Thuram, centrocampista della Juventus, rischia di saltare la partita contro l’Inter a San Siro a causa di un infortunio. La sua presenza è in dubbio e preoccupa i tifosi, che sperano in una sua pronta ripresa prima del match. Le condizioni del giocatore, infatti, sono ancora da valutare, e il suo stato fisico resta un’incognita per lo staff medico e per l’allenatore Luciano Spalletti. La sfida si avvicina e ogni dettaglio sulla sua salute diventa fondamentale per la strategia della Juventus.

L'infermeria della Juventus torna a popolare i pensieri di Luciano Spalletti a poche ore dal calcio d'inizio del Derby d'Italia. Khephren Thuram è ufficialmente in forte dubbio per la trasferta di San Siro contro l' Inter a causa di un trauma contusivo rimediato nelle ultime sessioni di allenamento. Il centrocampista francese, pedina fondamentale negli equilibri tattici del tecnico toscano, sarà sottoposto a test atletici decisivi nella mattinata di sabato per valutare l'entità del dolore e la reale capacità di impiego. L'eventuale forfait del mediano costringerebbe la guida tecnica bianconera a ridisegnare la zona nevralgica del campo, in una sfida che rappresenta l'ultima chiamata per accorciare sulla capolista nerazzurra guidata da Cristian Chivu.