Inter arrivano i rinforzi | Thuram e Dumfries pronti per la Dea Calhanoglu si ferma

L’Inter si prepara a rafforzare la rosa con l’arrivo di Thuram e Dumfries, entrambi pronti per la partita contro l’Atalanta. Nel frattempo, Calhanoglu si ferma a causa di un problema all’adduttore e sarà sostituito da Lautaro in campo. Luis Henrique non è stato scelto per questa occasione, mentre l’olandese torna in squadra come titolare.

Il progetto reazionario, di conservazione dello status quo, è sostenuto da un vantaggio cronologico: l’Inter gioca sabato alle 15 contro l’Atalanta, peraltro distratta dall’affascinante doppia sfida contro il Bayern, e gioca quindi prima del Milan, che potrebbe essere ricacciato a -10 per un giorno abbondante, prima del diritto di replica all’Olimpico contro la Lazio. Non solo. Dopo un ciclo di 18 partite in 64 giorni, una ogni tre, Cristian Chivu può impostare una settimana di allenamenti e di riposi quasi in linea con le abitudini del collega Allegri. Ma è soprattutto dal reparto risorse umane che l’Inter estrae le notizie migliori: Marcus... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

