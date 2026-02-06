Virus intestinale lo yogurt si può mangiare? Gli alimenti ammessi e non ammessi

Con l’arrivo dei mesi freddi, il virus intestinale torna a preoccupare molte persone. Si tratta di una gastroenterite virale che si diffonde facilmente, soprattutto in ambienti affollati o chiusi. La domanda più frequente riguarda lo yogurt: può essere mangiato o bisogna evitarlo? La risposta non è semplice, ma in generale lo yogurt è tra gli alimenti che si possono consumare anche durante l’infezione, purché sia ben conservato e di buona qualità. Tuttavia, è meglio evitare cibi troppo grassi o speziati che potrebbero irritare lo stomaco.

Il virus intestinale è in agguato nei mesi più freddi dell'anno. Quando si parla di esso si fa riferimento ad una forma di gastroenterite virale non causata da un'infezione alimentare o da dei batteri ma piuttosto da un virus che colpisce il tratto gastrointestinale. Solitamente appartiene alla famiglia dei rotavirus c he colpisce sia adulti che bambini nei periodi epidemici e contro il quale non esiste un vaccino per proteggersi. I sintomi con i quali si manifesta sono dolori addominali, crampi, mal di testa, nausea, diarrea, vomito e dolori articolari. In alcuni casi provoca anche una leggera febbre accompagnata da spossatezza.

