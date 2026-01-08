Milan-Genoa a San Siro | modifiche alle metro e mezzi deviati durante la partita

Per la partita Milan-Genoa in programma questa sera alle 20 a San Siro, si segnalano modifiche temporanee alla viabilità e deviazioni sui mezzi pubblici. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti sulle linee della metro e sui servizi di trasporto pubblico per agevolare gli spostamenti. La situazione potrebbe influire sui tempi di percorrenza, quindi si invita a pianificare in anticipo gli spostamenti.

Questa sera, giovedì 8 gennaio, si gioca Milano-Genoa a San Siro. Fischio di inizio previsto alle 20.45 e, come di consueto, per evitare traffico eccessivo e disagi, Atm ha deciso di cambiare il servizio di alcuni mezzi di superficie prima, durante e dopo la partita.Le metro“Su disposizione della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

