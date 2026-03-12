Intelligenza Artificiale obbligatoria per l’esame | l’Università di Pisa rivoluziona informatica per preparare i giovani al mondo del lavoro

L'Università di Pisa ha deciso di rendere obbligatoria la prova di intelligenza artificiale durante l’esame di informatica, modificando così il percorso di studio tradizionale. La novità riguarda tutti gli studenti iscritti al corso, che devono affrontare questa prova come parte integrante dell’esame stesso. La decisione mira a integrare competenze legate alle nuove tecnologie nel curriculum universitario.

L'Università di Pisa introduce l'intelligenza artificiale obbligatoria per superare l'esame di informatica. L'obiettivo didattico è formare giovani capaci di valutare criticamente i codici delle macchine.

L'intelligenza artificiale obbligatoria per superare l'esame, succede all'Università di Pisa

Università un passo avanti: "L'intelligenza artificiale obbligatoria agli esami"

Intelligenza artificiale obbligatoria per superare l'esame: l'Università di Pisa pioniera in Italia
L'IA è stata utilizzata nella progettazione dei contenuti, nella didattica in aula e per la valutazione finale. È stato sviluppato un GPT capace di generare materiale durante le lezioni e produrre sim

Università un passo avanti: L'intelligenza artificiale obbligatoria agli esami
Pisa, il professor Cisternino: Molti studenti la usano già per studio e ricerca. Tanto vale impiegarla nelle verifiche e per costruire competenze del futuro.

