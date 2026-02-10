Frosinone senz’acqua per 12 ore | ecco tutte le strade coinvolte dalla sospensione idrica

Questa sera a Frosinone l’acqua manca in alcune zone per circa 12 ore. I lavori di manutenzione programmata hanno causato la sospensione dell’erogazione idrica, che durerà tutta la notte. Le strade coinvolte sono state già annunciate, e i residenti devono fare i conti con questa interruzione temporanea. Nessuna emergenza, ma sicuramente un disagio per chi abita in queste zone.

Lavori di manutenzione programmata, alcune strade di Frosinone resteranno per tutta la notte senza acqua. Lo stop si verificherà dalle ore 17:30 di mercoledì 11 febbraio alle ore 05:30 di giovedì 12 febbraio 2026.Le strade coinvolteLe strade interessate comprendono tra le altre: via Adige, via.

