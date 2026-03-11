Una statua raffigurante Donald Trump che abbraccia Jeffrey Epstein in stile Titanic è stata installata martedì 10 marzo a Washington DC, vicino al Campidoglio degli Stati Uniti. L’opera rappresenta i due uomini in un gesto che ricorda la celebre scena della nave, attirando l’attenzione dei passanti e dei media. La statua è stata collocata in un'area pubblica, suscitando reazioni e discussioni tra i cittadini e gli osservatori.

Donald Trump che abbraccia Jeffrey Epstein in stile Titanic. È la statua apparsa martedì 10 marzo a Washington Dc, non lontana dal Campidoglio degli Stati Uniti. L'opera, al momento di artisti anonimi, si ispira alla iconica scena del film, poi ripresa anche dalla locandina promozionale, che ritrae Jack mentre abbraccia Rose a prua dell'imbarcazione poi affondata.

© Ilfattoquotidiano.it - Trump ed Epstein come Jack e Rose sul Titanic: la statua-provocazione apparsa vicino al Campidoglio Usa – Video

