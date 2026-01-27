La diffusione di contenuti jihadisti sui social media rappresenta un fenomeno preoccupante, coinvolgendo anche minorenni. Recentemente, a Como, è stato arrestato un giovane che utilizzava TikTok e Instagram per propagandare messaggi di matrice violenta. Questo caso evidenzia l’importanza di monitorare e contrastare la diffusione di contenuti estremisti online, in particolare tra i più giovani.

Como, 27 gennaio 2026 – Una "propaganda di matrice jihadista violenta", portata avanti utilizzando i suoi profili social. Condotte che oggi hanno portato a eseguire una misura cautelare di collocamento in comunità, nei confronti di un minorenne di origine egiziana residente in provincia di Como. Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Milano, è stato eseguito dai carabinieri del Ros. L’inchiesta. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo a partire dal 2024 ha utilizzato i suoi profili Instagram e Tik ToK, e su piattaforme di messaggistica privata come Telegram e WhatsApp, per comunicare con una rete di frequentatori del web, anche internazionali, impegnati a vario livello alla diffusione di contenuti multimediali di propaganda jihadista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Propaganda jihadista su TikTok e Instagram: arrestato un minorenne

Approfondimenti su TikTok Instagram

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su TikTok Instagram

Argomenti discussi: Propaganda jihadista su internet, arrestato in Italia un albanese di 49 anni; Profugo palestinese chiede asilo a Campobasso ma finisce in carcere: presidio al Tribunale.

Auto-radicalizzazione e propaganda online: ragazzino collocato in una struttura su ordine del gipUn ragazzino egiziano residente a Como è stato collocato in comunità per propaganda jihadista online legata a ISIS e Al Qaeda ... ilfattoquotidiano.it

Como, minorenne egiziano arrestato per propaganda jihadista e apologia dell’Isis: mappata la rete del terrore onlineOperazione del ROS a Como: un minore egiziano è stato collocato in comunità per apologia del terrorismo e propaganda ISIS su TikTok e Instagram. Tutti i dettagli. comozero.it

Il Tribunale di sorveglianza di Sassari accoglie la richiesta della Procura di Genova: l’operaio di Sestri Ponente, arrestato dalla Digos nel 2023 per terrorismo internazionale e propaganda jihadista, dovrà lasciare l’Italia dopo aver scontato la pena - facebook.com facebook