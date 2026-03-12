Induno Olona | 7 milioni in cassa ma tariffe salgono del 20%

Il consiglio comunale di Induno Olona ha bocciato il bilancio di previsione 2026-2028, presentato dall'amministrazione, con il voto contrario della lista di opposizione Viviamo Induno Olona. Nonostante il Comune abbia circa 7 milioni di euro in cassa, le tariffe sono state aumentate del 20 per cento. La decisione ha suscitato una forte reazione tra i partecipanti alla seduta.

Il consiglio comunale di Induno Olona ha registrato un netto rifiuto del bilancio di previsione 2026-2028 da parte della lista di opposizione Viviamo Induno Olona. Il dissenso nasce dalla percezione che, nonostante una cassa comune ricca di circa 7 milioni di euro e un avanzo stimato in 1,6 milioni, le tariffe per i servizi comunali subiranno rincari significativi. La critica principale verte sull’aumento previsto del 17,5% per il canone unico patrimoniale e del 20% per le concessioni cimiteriali, misure che l’opposizione definisce insostenibili per cittadini e commercianti locali. L’economia locale tra riserve finanziarie e aumenti tariffari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La lista di minoranza contesta le scelte della giunta Castelli su tasse e servizi denunciando rincari fino al 20 per cento per le affissioni e i servizi cimiteriali nonostante l'avanzo milionario

