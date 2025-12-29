il video del cervo in fuga sui binari del treno alla stazione di induno olona

A Induno Olona, in provincia di Varese, un cervo ha attraversato i binari della stazione, creando un momento di curiosità per i pendolari. Il video mostra l'animale in fuga lungo i binari mentre i treni sono in attesa. Un episodio che sottolinea l'importanza della tutela della fauna e della sicurezza nelle aree ferroviarie.

Treni fermi alla stazione di Induno Olona, in provincia di Varese, dove un cervo è stato protagonista di una fugace invasione di campo lungo i binari della ferrovia. L'animale dalle lunghe corna ha percorso un tratto di rotaia per poi balzare su una banchina e scappare di corsa in direzione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Un cervo sui binari: mattinata insolita alla stazione di Induno Olona.

