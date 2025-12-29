Il video del cervo in fuga sui binari del treno alla stazione di Induno Olona
A Induno Olona, in provincia di Varese, un cervo ha attraversato i binari della stazione, creando un momento di curiosità per i pendolari. Il video mostra l'animale in fuga lungo i binari mentre i treni sono in attesa. Un episodio che sottolinea l'importanza della tutela della fauna e della sicurezza nelle aree ferroviarie.
Treni fermi alla stazione di Induno Olona, in provincia di Varese, dove un cervo è stato protagonista di una fugace invasione di campo lungo i binari della ferrovia. L'animale dalle lunghe corna ha percorso un tratto di rotaia per poi balzare su una banchina e scappare di corsa in direzione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Un cervo sui binari: mattinata insolita alla stazione di Induno Olona.
Il cervo in corsa sui binari inseguito dal treno alla stazione di Induno Olona: ecco il video virale - L'avventura nel piccolo centro del Varesotto: il convoglio in arrivo ha fischiato più volte ed è riuscito a rallentare, l'animale ha scartato di lato ed è uscito dalla stazione, diretto verso il bosco ... milano.corriere.it
Un cervo sui binari: mattinata insolita alla stazione di Induno Olona - Negli ultimi mesi, del resto, gli avvistamenti di ungulati nella zona della Valceresio e in particolare nel territorio di Induno Olona sono diventati sempre più frequenti. laprovinciadivarese.it
Sorpresa (e ritardi) alla stazione di Induno Olona (VA) questa domenica 28 dicembre. L'animale era in fuga da un convoglio. Guarda il Video - facebook.com facebook
