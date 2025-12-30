Un cervo scappa dal treno sui binari della stazione di Induno Olona

Un video di recente pubblicazione mostra un cervo che attraversa i binari della stazione di Induno Olona, poco prima dell’arrivo di un treno. L'episodio, diventato rapidamente virale sui social, ha attirato l’attenzione su questo incontro insolito tra la fauna selvatica e le infrastrutture ferroviarie. La scena evidenzia l’importanza di rispettare gli spazi naturali e di prestare attenzione ai momenti di convivenza tra uomo e ambiente.

È diventato virale sui social il video di un cervo che scorrazza sui binari alla stazione di Induno Olona, prima dell’arrivo del treno. Domenica mattina, nella stazione del Varesotto, il grande animale selvatico si è intrufolato tra i binari e nella galleria verso la stazione. Il video della scena, davvero spettacolare, è subito diventato virale sui social (credit: @st.e4864). . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un cervo scappa dal treno sui binari della stazione di Induno Olona Leggi anche: Il video del cervo in fuga sui binari del treno alla stazione di Induno Olona Leggi anche: Tragedia sfiorata in stazione: uomo cade sui binari e viene travolto da un treno Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il cervo in corsa sui binari inseguito dal treno alla stazione di Induno Olona: ecco il video virale - L'avventura nel piccolo centro del Varesotto: il convoglio in arrivo ha fischiato più volte ed è riuscito a rallentare, l'animale ha scartato di lato ed è uscito dalla stazione, diretto verso il bosco ... milano.corriere.it

Un cervo sui binari: mattinata insolita alla stazione di Induno Olona - Negli ultimi mesi, del resto, gli avvistamenti di ungulati nella zona della Valceresio e in particolare nel territorio di Induno Olona sono diventati sempre più frequenti. laprovinciadivarese.it

Paura sui binari, una persona viene urtata dal treno ma scappa. Disagi alla circolazione e forze dell'ordine in azione - Ritardi e rallentamenti sulla linea ferroviaria in Valcamonica a causa di una persona sui binari, che è stata urtata da un treno e si è allontanato. ildolomiti.it

.. “ Perché amo gli animali Perché sono una di loro. Perché io sono la cifra indecifrabile dell’erba, il panico del cervo che scappa, sono il tuo oceano grande e sono il più piccolo degli insetti. E conosco tutte le tue creature: sono perfette in questo amore che c - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.