Stasera alle 21 ora italiana, il tennista italiano affronta lo statunitense Learnen Tien ai quarti di finale di Indian Wells. Sinner, numero due del ranking mondiale, cerca di ottenere un posto in semifinale. I due avevano già incontrato in passato, e l’incontro si svolgerà in diretta su specifici canali televisivi. La partita rappresenta un passaggio importante nel torneo.

Il numero due del Mondo sfiderà stasera alle 21 ora italiana, lo statunitense Learnen Tien. In palio un posto in semifinale Prosegue il cammino di Jannik Sinner agli Indian Wells Masters 1000. L’altoatesino scende oggi in campo nei quarti di finale contro lo statunitense Learner Tien, numero 25 del ranking. Sinner è reduce dalla vittoria conseguita dopo il doppio tie-break negli ottavi di finale contro il giovane talento brasiliano Joao Fonseca. Tien invece, nell’ultimo turno ha eliminato Dvidovich Fokina. Il match tra Sinner e Tien sarà il secondo confronto tra i due tennisti. Il precedente più recente risale al 1° ottobre 2025, quando il numero due al Mondo vinse in due (6-2, 6-2), nella finale del China Open di Pechino. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Indian Wells, Sinner incontra Tien ai quarti: orario, precedenti e dove vederla

Articoli correlati

Leggi anche: Sinner-Tien ai quarti di Indian Wells: orario, precedenti e dove vedere il match

Sinner-Tien oggi a Indian Wells: orario, precedenti e dove vederla in tv(Adnkronos) – Jannik Sinner oggi in campo a Indian Wells nei quarti di finale dell'Atp Masters 1000.

Aggiornamenti e notizie su Indian Wells

Temi più discussi: Jannik Sinner - Denis Shapovalov a Indian Wells 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner Shapovalov all'Atp Indian Wells 2026, dove vedere in tv e streaming; Indian Wells, Sinner fuori nel doppio con Opelka contro Granollers-Zeballos; Sinner, lite col pubblico a Indian Wells: Potete smettere di parlare?.

Dove vedere Sinner oggi a Indian Wells in streaming, ai quarti incontra Learner TienDopo aver battuto in due set il fenomeno brasiliano Joao Fonseca, Jannik Sinner vola ai quarti di finale di Indian Wells, primo Masters 1000 del 2026. Dall'altra parte della rete c'è l'americano ... gqitalia.it

Indian Wells, Sinner vola ai quarti: ora la sfida al talento americano TienJannik Sinner continua la sua corsa al Masters 1000 di Indian Wells e nei quarti di finale trova lo statunitense Learner Tien. tennisfever.it

Quarti a Indian Wells: ecco a che ora si gioca Sinner-Tien - facebook.com facebook

Indian Wells: Alcaraz ai quarti, Draper elimina Djokovic. Stasera in campo Sinner e Paolini-Errani x.com