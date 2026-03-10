Indian Wells | Alcaraz va sotto di un set poi spazza via Rinderknech Anche Djokovic agli ottavi

Alcaraz ha vinto contro Rinderknech negli ottavi di Indian Wells dopo aver perso il primo set, portando a casa il suo 14° successo consecutivo nel 2026. Dopo aver affrontato difficoltà all’inizio, lo spagnolo ha concluso il match in modo convincente. Djokovic si è qualificato anch’egli per gli ottavi della stessa manifestazione. Ora Alcaraz affronterà il norvegese Ruud.

Un set smarrito per strada, con tanto di set point a favore? Nessun problema, solo un po' di spettacolo in più. L'avrà pensata in questo modo Carlos Alcaraz, uscito vincitore non senza difficoltà dal terzo turno in quel di Indian Wells. Dove ha impiegato tre set, venendo poi fuori nel finale, per battere Arhur Rinderknech con il punteggio di 6-7 (8) 6-3 6-2. Il francese, protagonista di un grande match, era stato anche avanti di un set e un break nel primo game del secondo parziale. Ma ha subito poi il ritorno di fiamma di Carlitos, che vince la 32ª partita consecutiva sul cemento outdoor, con l'ultima sconfitta sulla superficie risalente a Miami lo scorso anno per mano di Goffin. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

