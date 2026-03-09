Indian Wells Paolini batte Tomljanovic in tre set e vola agli ottavi

A Indian Wells, Jasmine Paolini ha sconfitto Ajla Tomljanovic in tre set, avanzando così agli ottavi di finale del torneo Masters 1000 californiano. La giocatrice italiana ha conquistato la vittoria in una partita equilibrata, dimostrando determinazione e tenacia sul campo. La sfida si è conclusa con la sua qualificazione alla fase successiva del torneo.

(Adnkronos) – Jasmine Paolini non delude a Indian Wells. L'azzurra batte Ajla Tomljanovic in tre set e vola agli ottavi di finale del Masters 1000 californiano. Per Jasmine, successo che arriva al termine di un match molto tirato: dopo aver vinto 7-5 il primo parziale, la toscana ha perso il secondo set con lo stesso punteggio. Decisivo la scatto del terzo e ultimo parziale, chiuso con un netto 6-1. L'ostacolo al prossimo turno sarà l'australiana Talia Gibson.

