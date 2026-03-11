Protesta per la Flotilla indagati a Parma 4 esponenti Pd

A Parma, quattro esponenti del Partito Democratico, tra cui due assessori e due consiglieri comunali, sono stati iscritti nel registro degli indagati nell’ambito delle indagini sulla protesta riguardante la Flotilla. Complessivamente, sono 21 le persone coinvolte nell’indagine, che riguarda eventi verificatisi recentemente. La notizia è stata confermata dagli uffici competenti, senza ulteriori dettagli sui motivi delle indagini.

Ci sono anche 4 esponenti del Pd, due assessori e due consiglieri comunali, tra i 21 destinatari di avvisi di fine indagine recapitati dalla Procura di Parma.