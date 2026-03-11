Flotilla indagati a Parma 4 esponenti del Pd | le accuse

A Parma, quattro esponenti del Pd, tra cui due assessori e due consiglieri comunali, sono indagati insieme a 17 altre persone in un’inchiesta che coinvolge un totale di 21 destinatari. Le accuse riguardano vari aspetti legati a presunte irregolarità e il procedimento è ancora in corso. La notizia è stata resa nota nelle ultime ore, con i dettagli ancora in fase di verifica.

Ci sono anche 4 esponenti del Pd, due assessori e due consiglieri comunali, tra i 21 destinatari di avvisi di fine indagine recapitati dalla Procura di Parma ad altrettanti indagati per la manifestazione dell'1 ottobre a sostegno della Global Sumud Flotilla, corteo che terminò con l'occupazione dei binari. L'indagine è firmata dal procuratore Alfonso D'Avino. L'avviso è stato notificato agli assessori alla sicurezza Francesco De Vanna, ai servizi educativi Caterina Bonetti, e alle consigliere Gabriella Corsaro e Victoria Oluboyo. I reati? Interruzione di pubblico servizio e blocco ferroviario e stradale.