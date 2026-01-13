Riforma 4+2 oltre 700 istituti tecnico-professionali coinvolti | dal 2026 percorso ordinamentale con imprese e docenti manager in aula
Dal 2026, la riforma 4+2 interesserà oltre 700 istituti tecnico-professionali italiani, introducendo un percorso ordinamentale che coinvolge imprese e docenti manager in aula. L’annuncio, fatto dal ministro Giuseppe Valditara al convegno
Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato i numeri aggiornati della riforma 4+2 degli istituti tecnico-professionali durante il convegno "Visione turismo: politiche, territori, competenze, futuro" promosso dal dipartimento Turismo della Lega. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Riforma 4+2, dal 2026 diventa ordinamentale con imprenditori in cattedra e curriculum concordati con le aziende. Valditara: “539 percorsi autorizzati e 400 nuove adesioni”
Leggi anche: Crescono gli istituti tecnico-professionali 4+2 nel Lazio: autorizzati 43 nuovi percorsi per l’a.s. 2026/27
Scuola, percorsi quadriennali 4+2: via libera a oltre 500 nuovi corsi dall'anno scolastico 2026/27.
Lombardia. Gallera: “Oltre 700 persone a Palazzo Lombardia per conoscere i vantaggi della nostra riforma sanitaria” - "Vogliamo che i cittadini colgano i vantaggi che porterà e il modo in cui migliorerà la qualità della loro vita". quotidianosanita.it
Sta iniziando il consiglio dei ministri. Fino a questo momento oltre 350 mila cittadini hanno già firmato per il referendum sulla Riforma Nordio. Se, per la prima volta nella storia dei referendum costituzionali, il governo fissasse oggi la data della consultazione s - facebook.com facebook
La giustizia, oltre le tifoserie. Una riforma per dare attuazione alla Costituzione (di G. Camera) x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.