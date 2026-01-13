Riforma 4+2 oltre 700 istituti tecnico-professionali coinvolti | dal 2026 percorso ordinamentale con imprese e docenti manager in aula

Da orizzontescuola.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 2026, la riforma 4+2 interesserà oltre 700 istituti tecnico-professionali italiani, introducendo un percorso ordinamentale che coinvolge imprese e docenti manager in aula. L’annuncio, fatto dal ministro Giuseppe Valditara al convegno

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato i numeri aggiornati della riforma 4+2 degli istituti tecnico-professionali durante il convegno "Visione turismo: politiche, territori, competenze, futuro" promosso dal dipartimento Turismo della Lega. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Riforma 4+2, dal 2026 diventa ordinamentale con imprenditori in cattedra e curriculum concordati con le aziende. Valditara: “539 percorsi autorizzati e 400 nuove adesioni”

Leggi anche: Crescono gli istituti tecnico-professionali 4+2 nel Lazio: autorizzati 43 nuovi percorsi per l’a.s. 2026/27

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Scuola, percorsi quadriennali 4+2: via libera a oltre 500 nuovi corsi dall'anno scolastico 2026/27.

Lombardia. Gallera: “Oltre 700 persone a Palazzo Lombardia per conoscere i vantaggi della nostra riforma sanitaria” - "Vogliamo che i cittadini colgano i vantaggi che porterà e il modo in cui migliorerà la qualità della loro vita". quotidianosanita.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.