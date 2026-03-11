Sanità siciliana | arresti mafia e 8 mesi di attesa

Un’indagine della procura di Palermo ha portato all’arresto di un dirigente del sistema sanitario siciliano e ha coinvolto alcuni esponenti politici. La vicenda riguarda pratiche illecite nell’ambito della sanità regionale e si lega a un procedimento giudiziario che si protrae da otto mesi. La situazione ha sollevato preoccupazioni sulla gestione e sulla trasparenza del settore.

Un’inchiesta giudiziaria della procura di Palermo ha scosso le fondamenta del sistema sanitario regionale, portando all’arresto di un dirigente e coinvolgendo vertici politici. Le reazioni dal mondo politico siciliano sono state immediate e durissime contro l’amministrazione Schifani, definendola come la peggiore della storia regionale a causa dell’infiltrazione mafiosa nei processi decisionali. Domani alle 9:45 si terrà una conferenza stampa congiunta dei partiti progressisti per chiedere le dimissioni del governo. La situazione sanitaria appare critica non solo per i singoli casi di corruzione, ma per il quadro generale di carenze strutturali che affliggono il Servizio Sanitario Nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

