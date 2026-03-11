Sanità siciliana | arresti mafia e 8 mesi di attesa

Un’indagine della procura di Palermo ha portato all’arresto di un dirigente del sistema sanitario siciliano e ha coinvolto alcuni esponenti politici. La vicenda riguarda pratiche illecite nell’ambito della sanità regionale e si lega a un procedimento giudiziario che si protrae da otto mesi. La situazione ha sollevato preoccupazioni sulla gestione e sulla trasparenza del settore.

Un’inchiesta giudiziaria della procura di Palermo ha scosso le fondamenta del sistema sanitario regionale, portando all’arresto di un dirigente e coinvolgendo vertici politici. Le reazioni dal mondo politico siciliano sono state immediate e durissime contro l’amministrazione Schifani, definendola come la peggiore della storia regionale a causa dell’infiltrazione mafiosa nei processi decisionali. Domani alle 9:45 si terrà una conferenza stampa congiunta dei partiti progressisti per chiedere le dimissioni del governo. La situazione sanitaria appare critica non solo per i singoli casi di corruzione, ma per il quadro generale di carenze strutturali che affliggono il Servizio Sanitario Nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità siciliana: arresti, mafia e 8 mesi di attesa Articoli correlati Sanità siciliana: 2 anni d’attesa per farmaci vitali, 10% a rischioLa sanità siciliana è stremata da anni di tagli che, secondo un recente rapporto presentato alla Camera dei deputati, hanno sottratto risorse vitali... Mafia, massoneria e sanità: l’inchiesta sul manager vicino a Schifani “terremota” la politica siciliana. Il Gip: “Suscita sfiducia verso le istituzioni”Un sistema che crea “grave allarme sociale e suscita sfiducia verso l’operato delle istituzioni“, così scrive il giudice per le indagini preliminari... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sanità siciliana Temi più discussi: Dirigente regionale arrestato e Iacolino indagato, opposizione all'attacco: Schifani si dimetta; Policlinico sotto la lente: perquisizione mattutina negli uffici di Iacolino, le accuse di corruzione e mafia; Manager sanità Iacolino indagato: Favori al boss, lo fece parlare con vicepresidente Antimafia; Dalla giunta di Sodano al vertice della sanità siciliana, l'ascesa politica e manageriale di Salvatore Iacolino. Mafia,arresto dirigente Regione SiciliaAssieme al figlio del boss di Favara (Agrigento) Carmelo Vetro, in carcere il dirigente regionale Sicilia Giancarlo Teresi, accusato di aver fornito lavori a una società del mafioso in cambio di soldi ... rainews.it Mafia, indagato il super manager della sanità siciliana Salvatore IacolinoNel mirino dei magistrati è finito Salvatore Iacolino, neo direttore generale del Policlinico di Messina ed ex europarlamentare del Pdl, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzi ... vivienna.it Sanità siciliana, Iacolino si dimette #Tp24 #Notizie #Sicilia facebook Costa (Cgil), 'sanità siciliana da eccellenza a ombra di sé stessa'. Atto d'accusa dell'ex commissario Covid sul sistema sanitario siciliano #ANSA x.com