Teatro dialettale cala il sipario sulla rassegna | Sempre tutto esaurito il vernacolo è vivo

Il teatro dialettale ha concluso la sua rassegna con il tutto esaurito, dimostrando che il vernacolo continua ad appassionare il pubblico. La cena sociale organizzata dalla Pro Loco di San Martèn si è svolta venerdì 6 marzo nella Sala Parrocchiale di San Martino in Villafranca. Durante l’evento sono state premiate le interpretazioni più apprezzate del concorso “Vota l’attrice o l’attore che ti ha fatto divertire di più” e assegnato il riconoscimento “Stefano”.

La cena sociale della Pro Loco è stata l'occasione per fare le premiazioni del concorso "Vota l'attrice o l'attore che ti ha fatto divertire di più" e per assegnare il premio "Stefano Garavini" alla miglior compagnia La cerimonia si è tenuta a conclusione della nona rassegna "Quatar sbacarêdi cun e' nóstar dialet" (Quattro risate con il nostro dialetto), durante la quale sono state rappresentate otto commedie che hanno fatto registrare sempre il tutto esaurito.I riconoscimenti, in base alle votazioni del pubblico, sono stati assegnati a: Anna Morini della Filodrammatica Casola Canina, Paolo Mazzacurati della Compagnia... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Articoli correlati

Al Teatro Bogart si alza il sipario sulla rassegna di teatro dialettale, ad aprire i giochi "La perpetua innamureda"Sabato 10 gennaio, alle ore 21, primo appuntamento del festival della commedia comica dialettale romagnola proposta dal teatro Bogart di Sant'Egidio.

Cala il sipario sulla rassegna per bambini “Il teatro è una favola vivente”: “Cappuccetto Rosso” all'AgricantusSi conclude domenica 1 marzo alle ore 16 “Il teatro è una favola vivente” la stagione che il Teatro Agricantus di Palermo diretto da Vito Meccio ha...

Tutti gli aggiornamenti su Teatro dialettale

Argomenti discussi: Al Teatro Silvio Pellico cala il sipario per sempre: Sconfitta per la città.

All’OppArt teatro dialettale e burlesqueIl teatro dialettale e quello di prosa. Le risate, le storie del tempo che fu e la memoria, ma anche le atmosfere maliziose del burlesque. È quanto si potrà vedere in settimana al teatro OppArt di ... ilgiorno.it

Teatro dialettale, la risata della domenicaQuando la domenica diventa un’occasione per riscoprire il dialetto e le proprie radici, ma soprattutto un’opportunità per divertirsi e rafforzare il legame con il territorio, trasformando il teatro in ... ilrestodelcarlino.it