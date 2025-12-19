Disturbi dell’alimentazione nei minorenni | a Firenze una riabilitazione specifica

A Firenze, presso la Casa di Cura Villa dei Pini, è stato avviato un innovativo programma di riabilitazione psico-nutrizionale dedicato ai minorenni affetti da disturbi dell’alimentazione. Un approccio integrato e specifico per supportare i giovani nel percorso di recupero, offrendo competenze e assistenza personalizzata in un ambiente specializzato.

Un nuovo programma di riabilitazione psico-nutrizionale rivolto ai pazienti minorenni è stato attivato presso il reparto dedicato ai disturbi dell'alimentazione e della nutrizione della Casa di Cura Villa dei Pini di Firenze. Il percorso terapeutico, in regime di ricovero ordinario e day hospital.

