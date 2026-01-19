AVS propone un protocollo d’intesa con l’ASL per la prevenzione dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione

AVS ha stipulato un protocollo d’intesa con l’ASL per promuovere iniziative di prevenzione dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione. Questi disturbi, come anoressia e bulimia, sono influenzati da fattori psico-sociali e richiedono interventi tempestivi e mirati. La collaborazione mira a rafforzare le politiche di prevenzione, riducendo il rischio di evoluzione in patologie più gravi e migliorando la tutela della salute pubblica.

Anoressia, Bulimia e altre tipologie di disturbi della nutrizione e dell'alimentazione sono malattie che al loro insorgere sono alimentate da diversi fattori di natura psico- sociale e che, in assenza di efficaci politiche di prevenzione, lentamente ma inesorabilmente si trasformano in patologie sanitarie di difficile e a volte impossibile guarigione, con esiti spesso fatali. In Italia sono quasi quattro milioni i casi accertati, si tratta della terza "malattia cronica" tra i giovani e della seconda causa di morte degli adolescenti, presentando un tasso di mortalità del 6 -7%.

