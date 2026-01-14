Rinchiusa dal marito nel bagagliaio dell'auto quando era incinta di 8 mesi | l'incubo a Cuneo

Da fanpage.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cuneo, una coppia calabrese ha vissuto un grave episodio di isolamento, con la moglie incinta di otto mesi rinchiusa nel bagagliaio dell’auto dal marito. La vicenda ha suscitato grande attenzione, evidenziando le difficoltà di integrazione e le conseguenze di condizioni di isolamento prolungato in territori nuovi.

Una coppia originaria della Calabria si era trasferita nel Cuneese con le due figlie, vivendo in totale isolamento. La donna ha denunciato anni di controllo e violenze da parte del marito, fino a episodi estremi durante la gravidanza. Ora l’uomo è imputato per sequestro e maltrattamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Cuneo, chiuse la moglie incinta di 8 mesi nel bagagliaio. Segregava la donna e le figlie, denunciato

Leggi anche: Giada Zanola gettata dal cavalcavia sull’A4, l’ex incastrato da un altro detenuto: “Era tramortita quando l’ha buttata”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

rinchiusa marito bagagliaio autoRinchiusa dal marito nel bagagliaio dell’auto quando era incinta di 8 mesi: l’incubo a Cuneo - Una coppia originaria della Calabria si era trasferita nel Cuneese con le due figlie, vivendo in totale isolamento ... fanpage.it

rinchiusa marito bagagliaio autoCuneo, chiuse la moglie incinta di 8 mesi nel bagagliaio. Segregava la donna e le figlie, denunciato - I carabinieri sono intervenuti su denuncia della famiglia di lei, preoccupati di non ricevere notizie ... quotidiano.net

rinchiusa marito bagagliaio autoGiovane calabrese incinta di 8 mesi chiusa nel bagagliaio dal marito: l'uomo a processo - In casa, ha detto, lui non le consentiva di uscire nemmeno sul balcone: se doveva allontanarsi, inseriva alcuni stuzzicadenti negli infissi ... calabria.gazzettadelsud.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.