Rinchiusa dal marito nel bagagliaio dell'auto quando era incinta di 8 mesi | l'incubo a Cuneo

A Cuneo, una coppia calabrese ha vissuto un grave episodio di isolamento, con la moglie incinta di otto mesi rinchiusa nel bagagliaio dell’auto dal marito. La vicenda ha suscitato grande attenzione, evidenziando le difficoltà di integrazione e le conseguenze di condizioni di isolamento prolungato in territori nuovi.

Cuneo, chiuse la moglie incinta di 8 mesi nel bagagliaio. Segregava la donna e le figlie, denunciato - I carabinieri sono intervenuti su denuncia della famiglia di lei, preoccupati di non ricevere notizie ... quotidiano.net

Giovane calabrese incinta di 8 mesi chiusa nel bagagliaio dal marito: l'uomo a processo - In casa, ha detto, lui non le consentiva di uscire nemmeno sul balcone: se doveva allontanarsi, inseriva alcuni stuzzicadenti negli infissi ... calabria.gazzettadelsud.it

Quattordicenne corre scalza in strada per sfuggire al marito padrone. Venduta dalla madre a un uomo di 25 anni, ora finito in manette facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.