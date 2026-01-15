Incidente stradale a Castiglione d’Adda | un' auto finisce ribaltata nel fossato

Nella mattina di giovedì 15 gennaio 2026, lungo la strada provinciale 26 nel comune di Castiglione d’Adda, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un’auto, finita ribaltata nel fossato. L’evento ha causato disagio e interventi da parte delle forze dell’ordine e dei soccorsi. La dinamica e le eventuali conseguenze sono al momento in fase di accertamento.

Castiglione D’Adda (Lodi), 15 gennaio 2026 – Mattinata di paura, quella di oggi giovedì 15 gennaio, lungo la strada provinciale 26, nel territorio comunale di Castiglione d’Adda. Intorno alle 9.45 si è verificato un rovinoso incidente stradale, che ha coinvolto due auto. Dopo l’impatto, una delle auto è uscita dalla sede stradale, ribaltandosi su un fianco, mentre l’altra, una Fiat Punto, a propria volta uscita dalla carreggiata, è finita in mezzo all’erba. Sul posto sono intervenute le squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi, con un’autopompa e un’autogru. All’arrivo dei soccorritori, una persona risultava intrappolata (ma non incastrata nelle lamiere) all’interno de l veicolo ribaltato: i vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario del 118 pe r l’estrazione dell’occupante, permettendo così le cure mediche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente stradale a Castiglione d’Adda: un'auto finisce ribaltata nel fossato Leggi anche: Incidente stradale a Castiglione d’Adda: tre feriti e un’auto ribaltata nel fosso Leggi anche: Auto finisce nel fossato a Cervignano d'Adda: la conducente liberata dai vigili del fuoco Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Era stato arrestato con l'accusa di aver ucciso la moglie simulando un incidente stradale facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.