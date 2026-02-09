Portoferraio | Incidente sul lavoro operaio 50enne precipita nel vuoto | è grave

Questa mattina a Portoferraio un operaio di 50 anni è precipitato nel vuoto mentre lavorava in una zona di cantiere a Valcarene. È stato soccorso immediatamente, ma le sue condizioni sono apparse gravi. Sul posto sono arrivati i soccorritori e le forze dell'ordine, che stanno indagando sulla dinamica dell'accaduto.

È successo nel pomeriggio di lunedì 9 febbraio in zona Valcarene, l'uomo secondo quanto raccolto stava lavorando ad una villetta in costruzione Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi lunedì 9 febbraio all'isola d'Elba, in località Valcarene nel comune di Portoferraio. Un uomo di circa 50 anni, secondo quanto emerso titolare di una ditta di infissi, è infatti caduto nel vuoto da un'altezza di circa 3 metri mentre stava lavorando alla realizzazione di una villetta. Sul posto sono subito intervenuti i volontari della Croce Verde di Portoferraio, il personale sanitario dell'automedica e, a supporto delle operazioni di soccorso, anche i vigili del fuoco del distaccamento elbano.

