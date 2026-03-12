Incidente sul lavoro a Carini operaio ustionato da una colata di zinco fuso

Un operaio di 45 anni è rimasto ustionato ieri pomeriggio all’interno dello stabilimento TecnoZinco di via Don Milani a Carini a causa di una colata di zinco fuso. L’incidente è avvenuto durante l’orario di lavoro e ha coinvolto direttamente il lavoratore, che ha riportato ustioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Un operaio di 45 anni è rimasto ustionato a causa di un incidente sul lavoro avvenuto ieri pomeriggio all'interno dello stabilimento della TecnoZinco di via Don Milani, a Carini. L'uomo (D. R. le iniziali) si è ferito alle gambe e alle braccia, riportando ustioni di secondo grado, ed è stato accompagnato dai sanitari del 118 al Centro grandi ustioni dell'ospedale Civico di Palermo A lanciare l'allarme sono stati i colleghi dell'operaio che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato travolto da una colata di zinco fuso utilizzato per le lavorazioni a caldo all'interno della fabbrica. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Cinisi e i tecnici dello Spresal dell'Asp. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

