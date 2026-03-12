Incidente sul lavoro a Carini operaio ustionato da una colata di zinco fuso

Un operaio di 45 anni è rimasto ustionato ieri pomeriggio all’interno dello stabilimento TecnoZinco di via Don Milani a Carini a causa di una colata di zinco fuso. L’incidente è avvenuto durante l’orario di lavoro e ha coinvolto direttamente il lavoratore, che ha riportato ustioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Un operaio di 45 anni è rimasto ustionato a causa di un incidente sul lavoro avvenuto ieri pomeriggio all'interno dello stabilimento della TecnoZinco di via Don Milani, a Carini. L'uomo (D. R. le iniziali) si è ferito alle gambe e alle braccia, riportando ustioni di secondo grado, ed è stato accompagnato dai sanitari del 118 al Centro grandi ustioni dell'ospedale Civico di Palermo A lanciare l'allarme sono stati i colleghi dell'operaio che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato travolto da una colata di zinco fuso utilizzato per le lavorazioni a caldo all'interno della fabbrica. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Cinisi e i tecnici dello Spresal dell'Asp. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Incidente sul lavoro in una cartiera: operaio 36enne ferito da un mulettoUn incidente sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio di venerdì 9 gennaio 2026 ad Aquino, all’interno di uno stabilimento del settore... Leggi anche: Livorno, incidente sul lavoro: muore operaio schiacciato da una gru Approfondimenti e contenuti su Incidente sul lavoro a Carini operaio... Temi più discussi: Riano, incidente sul lavoro a fine turno: operaio 51enne muore schiacciato da pala meccanica; Stresa, si ferisce a una gamba col martello pneumatico: grave un operaio di 58 anni; Chi era Paolo Gaggero, morto nell'incidente sul lavoro a Bolzaneto; Incidente sul lavoro a Biò di Traves: operaio colpito in testa da una benna in un cantiere stradale, è grave. Chi era Paolo Gaggero, morto nell'incidente sul lavoro a BolzanetoOriginario di Quarto, lascia la moglie e un figlio oltre ai colleghi, agli amici e ai volontari della Croce Rossa di Sori, dove prestava servizio ... genovatoday.it Colpito dall'impalcatura sul posto di lavoro: grave un 35enne portato in eliambulanza all'ospedaleL'incidente avvenuto nella mattinata di oggi a Montemarciano. L'uomo, restato a terra privo di sensi, è stato soccorso dal personale sanitario che ha disposto il trasferimento in codice rosso a Torret ... anconatoday.it Scontro sulla Statale 16, 4 feriti e code di 10 km Incidente stradale stamane lungo la Statale 16, in agro di Foggia. Nel sinistro, per quelle che sono le prime ricostruzioni, sarebbero stati coinvolti due veicoli che per cause ancora da accertare sarebbero entrate facebook Emiliano Malagoli nel 2011 ha perso una gamba in un incidente in moto. Dalla tragedia nasce un'opportunità: oggi con l'associazione Diversamente Disabili aiuta persone con disabilità a guidare moto adattate e tornare alla loro passione. Su Scrp di #marzo: x.com