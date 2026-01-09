Incidente sul lavoro in una cartiera | operaio 36enne ferito da un muletto

Nella giornata di venerdì 9 gennaio 2026, ad Aquino, si è verificato un incidente sul lavoro presso uno stabilimento del settore cartario. Un operaio di 36 anni è rimasto ferito a causa di un incidente con un muletto. L'evento è sotto osservazione dalle autorità competenti per chiarire le cause e valutare eventuali misure di sicurezza.

Un incidente sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio di venerdì 9 gennaio 2026 ad Aquino, all’interno di uno stabilimento del settore cartario. Un operaio di 36 anni, residente a Cassino, è rimasto ferito a un piede dopo essere stato urtato da un carrello elevatore in movimento, condotto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Incidente sul lavoro nel Milanese, morto un operaio: è stato schiacciato da un muletto Leggi anche: Incidente sul lavoro nel Rodigino: operaio 47enne muore schiacciato dal muletto Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Incidente sul lavoro in una cartiera: operaio 36enne ferito da un muletto; Investito da un carrello elevatore, operaio ferito a un piede; Aquino - Incidente sul lavoro in cartiera: operaio investito da un muletto; Arce - Pioggia di fondi regionali per la cultura: finanziati Museo e Parco Archeologico. Investito da un carrello elevatore, operaio ferito a un piede - L'infortunio si è verificato nel pomeriggio di oggi alla cartiera. ciociariaoggi.it

Ennesimo incidente mortale sul lavoro nel Padovano: un operaio è morto nel pomeriggio del 9 gennaio mentre lavorava con una pressa negli impianti Sesa di via Comuna a Este. Sul posto 118, vigili del fuoco, carabinieri e Spisal - facebook.com facebook

Il grave incidente sul lavoro è accaduto questa mattina #SanPolodEnza #ReggioEmilia #incidente #lavoro #RadioBruno #9gennaio x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.