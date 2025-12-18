Incidente stradale scontro tra 4 auto nella galleria | feriti estratti dai Vigili del Fuoco di Spoleto

Un grave incidente stradale ha coinvolto quattro veicoli nella galleria Spoleto–Sant’Anatolia di Narco, interrompendo temporaneamente la viabilità. I Vigili del Fuoco di Spoleto sono intervenuti per estrarre i feriti e gestire la situazione, rendendo necessario un intervento complesso e tempestivo. La dinamica dell’incidente e le condizioni dei coinvolti sono ancora oggetto di aggiornamenti da parte delle autorità.

© Perugiatoday.it - Incidente stradale, scontro tra 4 auto nella galleria: feriti estratti dai Vigili del Fuoco di Spoleto Un incidente stradale ha interrotto la viabilità lungo la galleria Spoleto–Sant'Anatolia di Narco, dove quattro auto sono rimaste coinvolte in uno scontro a catena che ha richiesto un intervento complesso dei soccorritori. È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Spoleto che hanno.

