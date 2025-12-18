Incidente stradale scontro tra 4 auto nella galleria | feriti estratti dai Vigili del Fuoco di Spoleto
Un grave incidente stradale ha coinvolto quattro veicoli nella galleria Spoleto–Sant’Anatolia di Narco, interrompendo temporaneamente la viabilità. I Vigili del Fuoco di Spoleto sono intervenuti per estrarre i feriti e gestire la situazione, rendendo necessario un intervento complesso e tempestivo. La dinamica dell’incidente e le condizioni dei coinvolti sono ancora oggetto di aggiornamenti da parte delle autorità.
Un incidente stradale ha interrotto la viabilità lungo la galleria Spoleto–Sant'Anatolia di Narco, dove quattro auto sono rimaste coinvolte in uno scontro a catena che ha richiesto un intervento complesso dei soccorritori. È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Spoleto
