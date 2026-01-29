Due auto si sono scontrate frontalmente sulla Statale a Pontassieve, nel primo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per estrarre e aiutare le due persone coinvolte. Al momento, non sono ancora chiare le cause dell’incidente, ma le autorità stanno facendo i rilievi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

Pontassieve (Firenze), 30 gennaio 2026 – Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, 29 gennaio. Due le auto coinvolte che, secondo le prime informazioni, si sarebbero scontrate frontalmente sulla strada statale 67 nel comune di Pontassieve. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Pontassieve, alle ore 18.10, con una squadra e hanno estratto i due conducenti. Entrambi sono stati affidati alle cure del personale sanitario, anch’esso intervenuto. Durante le operazioni di messa in sicurezza il traffico è stato bloccato per il tempo necessario a liberare la strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente frontale fra due auto: due persone soccorse sulla Statale

Pontassieve Firenze

