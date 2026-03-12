Incidente nella pista da cross a Caccamo motociclista portato con l' elicottero al Civico

Un motociclista di 47 anni è stato coinvolto in un incidente sulla pista da cross a Caccamo durante una sessione di enduro. Dopo la caduta avvenuta sullo sterrato dell'area attrezzata, è stato soccorso sul posto e trasportato d'urgenza al Civico a bordo di un elicottero del 118. La sua condizione è ancora in fase di valutazione.

Un uomo di 47 anni è stato soccorso dai sanitari del 118 e accompagnato in ospedale. Al termine degli accertamenti i medici gli hanno riscontrato una frattura scomposta dalla clavicola e un delicato trauma toracico. Indagano i carabinieri per ricostruire l'accaduto Incidente sullo sterrato di una pista da cross. Un uomo di 47 anni, grande appassionato di enduro, è stato ricoverato ieri pomeriggio al Civico dov'è arrivato a bordo dell'elicottero del 118 dopo una caduta avvenuta a Caccamo durante una sessione in sella alle sue due ruote nell'area attrezzata che si trova non lontano dal lago Rosamarina. Sul posto i carabinieri della stazione locale.