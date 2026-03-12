Incidente nella pista da cross a Caccamo motociclista portato con l' elicottero al Civico

Da palermotoday.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un motociclista di 47 anni è stato coinvolto in un incidente sulla pista da cross a Caccamo durante una sessione di enduro. Dopo la caduta avvenuta sullo sterrato dell'area attrezzata, è stato soccorso sul posto e trasportato d'urgenza al Civico a bordo di un elicottero del 118. La sua condizione è ancora in fase di valutazione.

Un uomo di 47 anni è stato soccorso dai sanitari del 118 e accompagnato in ospedale. Al termine degli accertamenti i medici gli hanno riscontrato una frattura scomposta dalla clavicola e un delicato trauma toracico. Indagano i carabinieri per ricostruire l'accaduto Incidente sullo sterrato di una pista da cross. Un uomo di 47 anni, grande appassionato di enduro, è stato ricoverato ieri pomeriggio al Civico dov'è arrivato a bordo dell'elicottero del 118 dopo una caduta avvenuta a Caccamo durante una sessione in sella alle sue due ruote nell'area attrezzata che si trova non lontano dal lago Rosamarina. Sul posto i carabinieri della stazione locale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Articoli correlati

Tredicenne cade rovinosamente sulla pista da sci sotto gli occhi della mamma: è ferito, portato in ospedale in elicotteroTRENTO - Grave incidente sugli sci questa mattina, giovedì 26 febbraio, sul Monte Bondone dove un ragazzo di 13 anni è caduto rovinosamente sotto gli...

Grave incidente all'Abetone, 34enne portato in elicottero in codice rosso a CareggiUn 34enne è caduto rovinosamente ieri, domenica 1° febbraio, sulla pista Zeno dell'Abetone, provocandosi traumi importanti.

Aggiornamenti e notizie su Incidente nella pista da cross a...

Temi più discussi: Malore sulla pista di motocross ad Aquileia: morto un anziano triestino; Renè De Silvestro alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 nello sci alpino: l'incidente e il legame con Federica Brignone; Scontro sulla pista dei Tre Signori con un altro sciatore: grave 50enne; Valtorta, scontro tra sciatori in pista: ferito 50enne.

Si scontra sulla pista dei Tre Signori con un altro sciatore: 50enne gravemente feritoValtorta. Un uomo di 50 anni è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in gravi condizioni con l’elisoccorso a seguito di un incidente che si è verificato sulla pista da sci dei ... bergamonews.it

Rimini. Investì una 19enne sulla pista ciclabile dopo l’incidente: automobilista assoltoÈ stato assolto perché il fatto non sussiste l’automobilista 56enne riminese accusato di omicidio stradale in concorso a seguito dell’incidente ... corriereromagna.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.