Incidente nella notte in contrada San Vitale | donna in ospedale il marito positivo all’alcol test

Nella notte, in contrada San Vitale, si è verificato un incidente tra una Nissan Qashqai e una Fiat, vicino a una curva. Una donna è stata trasportata in ospedale, mentre il marito coinvolto è risultato positivo all’alcol test. Sono in corso approfondimenti per chiarire le cause dello scontro e le condizioni delle persone coinvolte.

Emergono nuovi dettagli sul sinistro stradale avvenuto nella notte in contrada San Vitale, dove due autovetture, una Nissan Qashqai e una Fiat, si sono scontrate in prossimità di una curva. A riportare le conseguenze più serie è stata una donna che viaggiava insieme al marito e a due figli minori, trasferita in ospedale dove si trova attualmente sotto osservazione. Dagli accertamenti effettuati è emerso che il conducente, marito della donna ferita, è risultato positivo all'alcol test. Illesi, invece, gli occupanti dell'altra vettura coinvolta, una giovane coppia di fidanzati residente in provincia.

