Incidente in tangenziale | furgone si schianta contro un palo 43enne grave in ospedale

Da monzatoday.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un furgone ha perso il controllo sulla Tangenziale Est di Milano ed è finito contro un palo di acciaio. L’incidente è avvenuto questa mattina e ha coinvolto un uomo di 43 anni, rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato il conducente in ospedale. La polizia ha iniziato le verifiche per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Un furgone è uscito di strada e si è schiantato contro un palo di acciaio lungo la Tangenziale Est di Milano. L'incidente è avvenuto poco prima delle 10 di giovedì 12 marzo, nel tratto tra l'uscita 13 Cernusco Brugherio e l'uscita 14 Carugate. Il bilancio è di un ferito, il conducente del furgone, un quarantatreenne. L'uomo è stato soccorso dai vigili del fuoco di Monza e dal personale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), intervenuti con ambulanza ed elisoccorso. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi dell'incidente sono affidati alla polizia stradale di Novate arrivati assieme personale di Milano Serravalle e personale dell'officina Mariani di Brugherio, incaricati di recuperare il mezzo distrutto: un furgone con i loghi di un'azienda. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Articoli correlati

Grave incidente sulla tangenziale a Milano: furgone si schianta contro un palo. Arriva l'elisoccorsoUn furgone è uscito fuori strada e si è schiantato contro un palo di acciaio lungo la Tangenziale Est di Milano.

Incidente a Policastro, auto si schianta contro un palo: coppia in ospedaleSul posto sono intervenuti i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sapri, che hanno prestato i primi soccorsi agli occupanti e...

Altri aggiornamenti su Incidente in tangenziale furgone si...

Temi più discussi: Incidente alle porte di Milano, schianto fra un tir, tre auto e un furgone: sette feriti; Incidente in tangenziale: grave un 57enne di Campobasso; Cinisello Balsamo, schianto fra tre auto, un Tir e un furgone sulla superstrada 36: sette feriti; Tangenziale, trasportava 943 kg di rifiuti in un furgone: scatta il sequestro.

incidente in tangenziale furgoneGrave incidente sulla tangenziale a Milano: furgone si schianta contro un palo. Arriva l'elisoccorsoUn furgone è uscito fuori strada e si è schiantato contro un palo di acciaio lungo la Tangenziale Est di Milano. L'incidente è avvenuto poco prima delle 10 di giovedì, nel tratto tra l'uscita 13 ... milanotoday.it

Incidente in tangenziale: furgone si schianta contro un palo, 43enne grave in ospedaleUn furgone è uscito di strada e si è schiantato contro un palo di acciaio lungo la Tangenziale Est di Milano. L'incidente è avvenuto poco prima delle 10 di giovedì 12 marzo, nel tratto tra l'uscita 13 ... monzatoday.it

Trova facilmente notizie e video collegati.