Incidente a Policastro auto si schianta contro un palo | coppia in ospedale

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente stradale nella notte lungo la strada statale 18, dove una coppia di cinquantenni è rimasta ferita dopo essere uscita di strada con l’auto. Il sinistro si è verificato intorno alle 3 nella frazione costiera di Policastro Bussentino (Santa Marina), nei pressi del campo sportivo. Secondo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

incidente a policastro auto si schianta contro un palo coppia in ospedale

© Salernotoday.it - Incidente a Policastro, auto si schianta contro un palo: coppia in ospedale

Leggi anche: Incidente a Battipaglia, auto della Polizia Locale si schianta contro un palo: agente ferito

Leggi anche: Incidente, si schianta con l'auto contro un ostacolo: 38enne in ospedale

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

incidente policastro auto schiantaIncidente nella notte a Policastro Bussentino, auto finisce fuori strada contro un palo - Una coppia di cinquantenni è rimasta ferita dopo che l’auto su cui viaggiavano è finita fuori dalla ... infocilento.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.