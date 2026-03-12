Incidente in superstrada | l’Anas chiede i danni ma poi fa dietrofront

Un incidente si è verificato sulla superstrada, quando un'auto è finita in una buca causando il danneggiamento di una ruota. L’Anas aveva inizialmente richiesto i danni, ma successivamente ha cambiato posizione e ha deciso di fare un passo indietro. La situazione ha attirato l’attenzione sulla sicurezza della carreggiata e sui costi legati ai danni.

Macerata, 12 marzo 2026 – Finisce con l’auto dentro una buca in superstrada e una ruota resta danneggiata. L’Anas, con una raccomandanta inviata all’avvocato Sandro Giustozzi, che era al volante della macchina, chiede un risarcimento: avrebbe danneggiato il patrimonio stradale della società. Che però fa subito retromarcia. Dopo che il legale solleva il caso pubblicamente, infatti, l’Anas chiarisce. Nella giornata di ieri, la società che si occupa di infrastrutture stradali e gestisce la rete di strade statali ha inviato un’altra lettera, via pec, all’indirizzo dell’avvocato Giustozzi, in cui precisa: “Dagli elementi sinora acquisiti non risultano rilevati danni al patrimonio stradale Anas in occasione dell’evento”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente in superstrada: l’Anas chiede i danni, ma poi fa dietrofront Articoli correlati Leggi anche: Incidente in superstrada: "La mia auto ko per una buca. E l’Anas mi chiede i danni" Dipendente comunale fa incidente durante il servizio e chiede 5mila euro di danni all'EnteIl Comune Maddaloni si costituisce in giudizio nel procedimento promosso da un proprio dipendente e affida la difesa a un legale esterno. Tutto quello che riguarda Incidente in superstrada l'Anas chiede... Temi più discussi: Incidente tra un'auto e un camion, arrivano i carabinieri: colpita anche l'auto dell'Arma; Incidente sulla superstrada di Malpensa, auto ribaltata in direzione A8; Incidente in superstrada: l’Anas chiede i danni, ma poi fa dietrofront; Ferrara-Mare, Bmw tampona un’auto dei carabinieri: traffico in tilt. Incidente in superstrada: La mia auto ko per una buca. E l’Anas mi chiede i danniFinisce con l’auto dentro una buca in superstrada e una ruota resta danneggiata. Dopo alcuni giorni, l’Anas annuncia che chiederà un risarcimento per danni al patrimonio stradale. È quanto accaduto ... ilrestodelcarlino.it Incidente in superstrada, auto finisce fuori stradaIncidente poco prima delle 18 sulla superstrada Ferentino-Sora. È successo in direzione Veroli, poco dopo l'entrata di Frosinone. Un'auto sarebbe finita sul guardrail e avrebbe concluso la propria cor ... ciociariaoggi.it Subito uno schianto sul viadotto: l’incidente a meno di 24 ore dall’inaugurazione - facebook.com facebook Emiliano Malagoli nel 2011 ha perso una gamba in un incidente in moto. Dalla tragedia nasce un'opportunità: oggi con l'associazione Diversamente Disabili aiuta persone con disabilità a guidare moto adattate e tornare alla loro passione. Su Scrp di #marzo: x.com