Incidente in superstrada | La mia auto ko per una buca E l’Anas mi chiede i danni

Finisce con l’auto dentro una buca in superstrada e una ruota resta danneggiata. Dopo alcuni giorni, l’ Anas annuncia che chiederà un risarcimento per danni al patrimonio stradale. È quanto accaduto all’avvocato corridoniano Sandro Giustozzi, che commenta: "Con la pubblica amministrazione le sorprese sono infinite, anche quelle oggettivamente contrarie al diritto e al buon senso. Scriverò al ministero dei Lavori pubblici per segnalare il caso, affinché siano adottati provvedimenti nei confronti di chi invia richieste danni palesemente infondate". L’incidente era avvenuto la sera del 20 gennaio scorso. "Ero alla guida della mia auto e stavo uscendo dalla superstrada a Civitanova, per immettermi sulla SS 16, in direzione sud – racconta Giustozzi –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

