Incidente sulla statale fra Agrigento e Raffadali scontro tra due auto | un ferito in codice rosso

Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio lungo la strada statale tra Agrigento e Raffadali, coinvolgendo due veicoli. L’impatto ha causato un ferito in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e prestare assistenza. La dinamica dell’incidente è in fase di approfondimento.

Due auto si sono scontrate nel tardo pomeriggio lungo la strada statale che collega Agrigento e Raffadali. L'impatto, avvenuto in contrada Buagimi, ha provocato il ferimento di due persone, una delle quali è stata trasportata in ospedale in codice rosso.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i.

Incidente stradale tra Raffadali e Agrigento, tre feriti: uno è grave - Lo scontro è avvenuto in contrada Buagimi, in territorio di Raffadali

