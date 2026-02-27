Incidente automobilista ferito intrappolato tra le lamiere | l’auto è uscita di strada

Una monovolume ha perso il controllo sulla strada provinciale 24 a Scansano, finendo in un fosso e colpendo un albero. L’auto è rimasta intrappolata tra le lamiere e un automobilista è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno estratto il conducente dall’abitacolo e avviato le operazioni di assistenza. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i lavori di soccorso.

Scansano (Grosseto), 27 febbraio 2026 – Paura sulla strada provinciale 24 nel comune di Scansano nella prima mattina di venerdì 27 febbraio: una monovolume che stava percorrendo la strada ha iniziato a sbandare finendo pesantemente danneggiata in un fosso, colpendo tra l’altro in pieno un albero. Alla guida, un uomo con diversi traumi. Sono stati altri automobilisti di passaggio a chiamare i soccorsi. A intervenire, i vigili del fuoco del comando di Grosseto e un’ambulanza del 118. All’arrivo gli stessi vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre l’uomo incastrato fra le lamiere. La persona coinvolta, dopo essere stata liberata, è stata sistemata su una barella spinale e trasferita all’ospedale di Grosseto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

