Incendio a Settebagni | auto in fiamme sulla via Salaria

Nella tarda mattinata di oggi, un veicolo ha preso fuoco sulla via Salaria a Settebagni, procedendo in direzione Rieti. L’incendio ha interessato un’auto che si trovava sulla strada, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. La situazione è sotto controllo, e non si segnalano altre conseguenze o coinvolgimenti.

Incendio a Settebagni. Un'auto ha preso fuoco sulla via Salaria. Le fiamme sono divampate a bordo del veicolo che procedeva in direzione Rieti nella tarda mattinata di oggi. Alta la colonna di fumo visibile da chilometri di distanza. All'altezza di via Piombino (chilometro 15) sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno cominciato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza e gli agenti del III gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale per la viabilità. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Incendio sulla Cassia bis, code per un'auto in fiamme Leggi anche: Incendio sulla Provinciale 164: donna salva, auto distrutta dalle fiamme Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Incendio a Settebagni: auto in fiamme sulla via Salaria - Le fiamme sono divampate a bordo del veicolo che procedeva in direzione Rieti nella tarda mattinata di oggi. romatoday.it

