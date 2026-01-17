In soli undici giorni, si registra il terzo decesso di un senzatetto in zona via Padova, con il corpo rinvenuto sotto il ponte della ferrovia. Accanto alla vittima, una bottiglia vuota e una lattina, simboli di una vita difficile. La presenza di impronte e dettagli sul luogo potrebbero contribuire a identificare la persona e approfondire le cause di questa triste sequenza.

A terra sotto il ponte della ferrovia. Tra le auto parcheggiate nella stradina senza uscita. Una bottiglia di vino vuota e una lattina accartocciata accanto al cadavere a piedi nudi. Il cadavere del terzo clochard morto in questo tragico inizio di 2026, con temperature che di notte si fanno rigidissime, è stato trovato poco prima delle 10.30 di ieri davanti al civico 104 di via Padova, in un’area riservata alle auto dei residenti della zona. L’alert al 112 ha generato l’intervento dei sanitari di Areu, ma purtroppo per l’uomo, dall’età apparente di circa 40 anni, non c’era più niente da fare. La prima ipotesi parla di ipotermia, anche se sarà l’autopsia, disposta dal pm di turno, a stabilire con esattezza le cause del decesso: è probabile che il freddo abbia giocato ancora una volta un ruolo determinante, minando definitivamente le difese di una persona già fiaccata dalla vita da senzatetto e stroncata da un malore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Terzo senzatetto morto in 11 giorni. Il corpo sotto il ponte di via Padova e le impronte per dargli un nome

Leggi anche: Milano, clochard morto per il freddo sotto il cavalcavia di via Padova: terzo caso da inizio anno

Leggi anche: Era scomparso da due giorni, uomo trovato morto sotto il viadotto autostradale Madonna del Ponte

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Terzo senzatetto morto in 11 giorni. Il corpo sotto il ponte di via Padova e le impronte per dargli un nome; Tragedia a Milano, clochard trovato morto per strada: ucciso dal freddo; Clochard morto a Milano per il freddo: terzo caso in pochi giorni; Milano, uomo senza fissa dimora trovato morto per il freddo in via Padova.

Terzo senzatetto morto in 11 giorni. Il corpo sotto il ponte di via Padova e le impronte per dargli un nome - Una bottiglia di vino vuota e una lattina accartocciata accanto al cadavere a piedi nudi. msn.com